Il futuro di Sergio Aguero è ancora un rebus. L’attaccante del Manchester City non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno, per questo le voci su un suo futuro lontano dalla corte di Pep Guardiola si fanno sempre più attuali. Il suo nome è stato accostato alla Juventus, ma come riporta Calciomercato.com, Aguero potrebbe tornare in Argentina, all’Indipendiente, oppure salpare per gli Stati Uniti, al New York FC.