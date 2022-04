La Juventus vorrebbe rinnovare il contratto di Juan Cuadrado, una delle pedine chiave della Vecchia Signora in questa stagione. Il colombiano però si guarda attorno. I contatti tra Madama e l'entourage del giocatore sono destinati a proseguire anche se, come riporta La Gazzetta dello Sport la Juventus offrirebbe a Juan un biennale con opzione per il terzo anno ma a cifre inferiori rispetto a quelle attuali. Per questo Cuadrado valuterà le altre offerte.