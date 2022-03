Giorgio Chiellini ha rinnovato lo scorso anno il suo contratto con la Juventus. Rinnovo biennale per lui, quindi in bianconero fino al 2023. Il futuro del capitano però dopo la delusione Mondiale di ieri sera e la sconfitta contro la Macedonia del Nord potrebbe rivedere i suoi piani futuri. Come riporta calciomercato.com il Mondiale in Qatar era il grande obiettivo del numero 3 bianconero che ora potrebbe essere spinto a cambiare i piani.



FUTURO - Complici i numerosi infortuni che lo tengono fuori e la delusione di ieri in estate Giorgio e la società bianconera si siederanno al tavolo e discuteranno il futuro insieme. Con i cambiamenti che sono in atto alla Juventus: l'addio di Ronaldo, l'arrivo di Vlahovic e poi la separazione con Dybala in estate sembra ci sia proprio un aria di rivoluzione in casa Juventus. Chiellini sicuramente sarà parte di questa "nuova Juve" ma si capirà se con un ruolo dirigenziale o se da giocatore.