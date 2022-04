1









Il contratto di Federico Bernardeschi con la Juventus scadrà al termine di questa stagione. Il futuro del giocatore di Carrara è ancora in bilico. Al momento, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus non avrebbe ancora ufficializzato un'offerta all'entourage del giocatore. Per questo il rinnovo sarebbe fortemente in bilico e Federico potrebbe, come Paulo Dybala, lasciare la Juventus al termine della stagione.