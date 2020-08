De Sciglio, Rugani, Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi, Alex Sandro. E son sei. Sei, i giocatori definiti 'sospesi' da La Gazzetta dello Sport. Che sottolinea così la loro posizione: "Dovrebbero continuare ma sanno che, in caso di offerte, la Juventus si siederebbe a un tavolo". Diverso il discorso di Paulo Dybala e la coppia Romero-Pellegrini: se Paulo, infatti, "resta sul mercato in uno scenario di alto profilo, come logico per un giocatore da 80-100 milioni", Romero e Pellegrini interessano a parecchie squadre e non solo in Italia. "Non sanno dove saranno tra due settimane e del resto, guardate Pirlo. Da tempo sapeva che oggi avrebbe diretto il primo allenamento. Il problema è che avrebbe dovuto essere l’altro, quello dell’Under 23".