Il futuro di Gianluca Frabotta è ad un crocevia importante. Infatti, come riporta Calciomercato.com, con la prossima presenza da almeno 30 minuti il terzino bianconero sarà a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra della Juventus. È quanto prevede il regolamento federale, secondo cui dopo 5 presenze da almeno 30 minuti, non è più possibile scalare dalla prima squadra, in questo caso all’Under 23. Poi sarà il mercato di gennaio a decidere il futuro di Frabotta: con un possibile innesto sull’out mancino, il classe ’99 potrebbe partite in prestito.