Dopo la gara contro la Lazio il centrocampista francese Adrienè tornato a parlare del suo futuro. Il suo contratto con la Juventus scade al termine della stagione attuale. Queste le parole del giocatore a Dazn:"Ho sempre cercato di dare il massimo in campo. Dal primo giorno. Il calcio è cosi: se fai gol tutti ti amano e se non li fai sei scarso. Sono concentrato su quello che devo fare per aiutare la squadra e vincere. Facendo gol e assist ti sostengono e ti amano di più. Resto? Non lo so ancora, dobbiamo discutere con la società".