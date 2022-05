Sul futuro di Alvaro Morata non ci sono certezze. Il cartellino del giocatore è ancora di proprietà dell'Atletico Madrid che chiede 35 milioni alla Juventus per cederlo a titolo definitivo. Cifra che i bianconeri non sono disposti a versare. Stando a quanto riferisce Tuttosport però il Barcellona si sarebbe nuovamente fatto avanti per il centravanti spagnolo.