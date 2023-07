Fabio Miretti vorrebbe rimanere alla Juve per giocarsi le sue chance anche se il rischio di avere poco spazio potrebbe spingerlo a cercare un'altra soluzione. Questo quanto racconta Il Tirreno che aggiunge come sul giocatore ci sia l'Empoli anche se la Juve preferirebbe inserire uno tra Soulé e Ranocchia nella trattativa per Parisi.