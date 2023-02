Un grosso punto di domanda avvolge il futuro prossimo di Angel, anche se qualche indizio inizia ad esserci, tanto da poter avanzare un’ipotesi concreta:D’altronde Gianlucal’ha fatto capire, nelle sue dichiarazioni da Nyon: la Juventus sarebbe ben contenta di poter godere delle prestazioni del Fideo per un’altra stagione, magari senza l’impegno Mondiale nel mezzo. Da parte sua, Di Maria a Torino ha trovato un ambiente allo stesso tempo discreto e accogliente, perfetto per la sua famiglia. Dalla collina domina il capoluogo piemontese e se qualcuno scorge una piccola colonna di fumo, beh potrebbe essere l’asado in fase di cottura.Un altro indizio lo riporta questa mattina Tuttosport che spiega come il Fideo si sia aperto con i compagni nello spogliatoio, riguardo il suo futuro: “”. Ieri, al termine dell’allenamento, l’ennesimo abbraccio dei tifosi che ora l’argentino lo vogliono stringere forte, un po’ per ringraziarlo per quanto visto a Nantes, un po’ per convincerlo a restare.