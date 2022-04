1









Dopo il pareggio di ieri contro il Bologna e la prestazione incolore dei bianconeri è spopolato sui social il malcontento. Molti addirittura inneggiavano ad un #Allegriout chiedendo l'esonero del tecnico toscano. Tuttavia stando a quanto riporta SkySport il futuro del tecnico non è mai stato in bilico, la Juventus non l'ha mai messo in discussione anche a fronte del contratto quadriennale firmato la scorsa estate. Dunque piena fiducia a Max.