Nicolò Fagioli al Sassuolo? E' un'idea per una plusvalenza preziosa. Ma il suo agente Andrea D'Amico spazza via ogni voce: "​Fagioli sta crescendo. È un ragazzo eccezionale, senza timore e con grandi qualità. I dirigenti della Juve e Pirlo sapranno come valorizzarlo. Resterà in bianconero. In Under 23 è cresciuto anche fisicamente, adesso è stato aggregato in prima squadra", ha dichiarato a SportItalia.