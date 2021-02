La Juventus pianifica il futuro della difesa. Se da una parte può contare sui giovani del presente e del prossimo avvenire De Ligt e Demiral, la dirigenza bianconera si sta occupando un fiore all’occhiello dell’Under 23, Radu Dragusin. Come riporta il Corriere di Torino, a giorni potrebbe arrivare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Premier League e Lipsia stimano il classe 2002, per questo la Juve sta accelerando i tempi dei discorsi per non perderlo prematuramente.