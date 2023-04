Le parole di Giorgio, intervenuto ad un'iniziativa promozionale legata al suo agente Davide Lippi:- "Onestamente dopo il ritiro mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio più lato manageriale che lato allenatore, perché secondo me se cominci a fare l'allenatore devi proprio crederci tanto, perché è una cosa che poi ti mangia. La vita dell'allenatore, ancor di più di quella del dirigente, ti porta via e devi avere una vocazione per farla. Io questa vocazione ad oggi non me la sento".