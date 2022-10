Quale futuro per? A fine stagione, come ha spiegato lo stesso presidente Andrea Agnelli dopo la disfatta di Haifa, si tireranno le somme alla Continassa. Secondo La Gazzetta dello Sport, può succedere ancora di tutto, di qui a giugno. Ma una cosa è certa: l’eliminazione ai gironi di Champions, che non capitava dalla neve di Istanbul del 2013, resterà e avrà un peso nelle valutazioni tecniche dei dirigenti. L’allenatore livornese può contare su un contratto ancora lungo (scadenza 2025, con stipendio da 7,5 milioni più bonus), ma come tutti dipende dai risultati.