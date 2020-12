Tra qualche giorno scatterà la sessione invernale di calciomercato, che non vorrà dire solo trasferimenti di calciatori, ma anche di allenatori. Il Paris Saint-Germain ha anticipato il gong, esonerando il tecnico Tuchel e accelerando i contatti con l’ex Tottenham Mauricio Pochettino (in passato accostato anche alla Juventus). Dunque niente PSG per Massimiliano Allegri, ancora in cerca di una panchina, che potrebbe offrirgli la Premier League. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, sia Arsenal che Manchester United starebbero valutando l’ipotesi di affidare la guida tecnica all’ex bianconero.