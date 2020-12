Al 15’ di Juventus-Fiorentina l’episodio che complica la partita dei bianconeri. Cuadrado entra in maniera scomposta su Castrovilli: inizialmente La Penna estrae il giallo, ma dopo l’intervento del Var lo espelle punendo il piede a martello del colombiano. Sotto di un gol e di un uomo, Pirlo riassetta la squadra mettendo in campo Danilo e togliendo Ramsey, che ha lasciato il campo in maniera furiosa. Il gallese, dopo aver preso tra le mani il giubbotto per chi sta in panchina, calcia una bottiglietta a pochi metri da Pirlo, salvo poi dargli il cinque. Frustato non tanto per il cambio, ma per la brutta situazione in cui si è cacciata la Juve.