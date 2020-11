E adesso? Non c'è solo da recuperare una distanza che può farsi molto, molto importante in campionato. C'è pure da giocare senza centravanti. Alvaro Morata è uno dei volti copertina della sfida con il Benevento: un gol pazzesco, poi una sciocchezza dettata dalla rabbia, dalla scarsa lucidità che attraversa tutto il gruppo bianconero.Di sicuro, Morata salta il derby. Ma potrebbe non finire qui:Dipenderà dalle parole utilizzate da Alvaro, da come ha portato avanti il suo sfogo. Dunque, dal reperto dell'arbitro Pasqua, che non ha avuto dubbi sull'espulsione e che lascia ben volentieri la decisione al Giudice Sportivo.Intanto, Morata ha firmato il quo ottavo gol in stagione, portando a casa l'ennesima ottima prova. Ma di sorrisi non ce ne sono stati, a fine partita: si è sempre definito un uomo squadra pure nelle intenzioni. E a chi gli imputava i pochi gol in carriera, rispondeva così: "Preferisco vincere". Il mondo quasi alla rovescia, adesso.