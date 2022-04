12









Massimiliano Allegri oggi è addirittura rientrato negli spogliatoi a due minuti dal termine della partita. Stando a quanto riferisce Dazn il tecnico livornese era arrabbiato con i suoi giocatori ma in particolare per Dusan Vlahovic che è apparso sempre nervoso dal suo ingresso in campo. Non riuscendo mai ad incidere sulla partita a causa della rabbia. Il tecnico dopo aver più volte chiesto calma all'attaccante serbo si è successivamente arrabbiato.