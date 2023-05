Juventus fuori dalle coppe? Forse sì, ma per poco. L’obiettivo della società – scrive Tuttosport – resta quello di scongiurare il più possibile un danno maggiore a quello atteso, soprattutto per quanto riguarda la qualificazione alle coppe europee. La Corte d’Appello federale stabilirà verosimilmente una penalità che escluderà i bianconeri dalla Champions League, ma la Juve potrebbe andarci anche vincendo l’Europa League. A quel punto, una sanzione potrebbe arrivare direttamente dalla UEFA all’indomani dell’eventuale trionfo. E alla Continassa si lavora perché questo non accada per oltre un anno. Obiettivo? Se dovrà essere esclusione, restare fuori dall’Europa solamente per una stagione.