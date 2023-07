La Juventus ha comunicato nella giornata di ieri la scelta di uscire dalla Superlega; una decisione che viene commentata così sul Corriere dello Sport: "L ’ uscita ufficiale della Juventus dalla Superlega offre chiavi di lettura diverse. Una è quella interna al clubdi calcio e di business, che aveva portato la Juve a dominare la Serie A e proiettarla sulla scena internazionale come la società italiana più capace di interpretare il nuovo paradigma economico globale: quello basato su economia digitale, social, sfruttamento dello stadio, visibilità del brand. Per alcuni anni, il treno della Juve era parso inarrestabile per poi infrangersi sulla scelta di abbattere, con investimenti faraonici, il muro dell’appartenenza a un mercato nazionale in declino che la separava dal gruppo di testa dei club europei."