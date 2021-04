La Juventus è ormai fuori dalla lotta per lo scudetto. Questo sembra evidente dopo lo scivolone a 12 punti dall'Inter capolista, e dieci partite alla fine del campionato. Eppure la squadra di Andrea Pirlo, coi suoi mille difetti, rimane prima in una speciale classifica, che spesso è stata quasi sinonimo di vittoria dello scudetto: quella dei gol subiti. La Juve è infatti la miglior difesa del campionato, con 25 gol incassati in 28 gare. L'Inter ne ha subito uno in più, 26. Ma la differenza sta poi nelle reti segnate: la Juve è ferma a quota 56, contro le 66 realizzate dai nerazzurri di Conte. Il calcio cambia, anche in Italia...