Napoli, Milan e Inter. Queste le tre squadre destinate a darsi battaglia fino alla fine per il campionato secondo l'ex allenatore della Juventus e della Nazionale, Marcello Lippi. Ospite della festa per i 75 anni dell'Ussi, il ct campione del mondo ha dichiarato: "Non è detto che rimangano solo Napoli e Milan a giocarsi lo scudetto. Può darsi che ci sia il rientro di qualche squadra che al momento è leggermente distaccata.".E sulla Nazionale di, ha detto: "Ha vinto una cosa che io non ho ancora vinto cioè l'Europeo, ma ha la possibilità di vincere il Mondiale. Per la qualificazione credo che non ci saranno problemi. Mancini sta lavorando molto bene anche considerando tutti gli stranieri che giocano oggi in serie A. Non è facile.".