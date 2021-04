Quando si viene eliminati dalla Champions League, in genere ci si consola pensando "Quantomeno ora avremo più tempo ed energie mentali da spendere in campionato".. Di sicuro non è valsa per la Juventus di Pirlo!Come rivela una ricerca di Sky Sport, infatti, dall'eliminazione da Champions ed Europa League hanno tratto giovamento in Serie A l'Inter, passata da una media punti di 2,1 a partita a quella di 2,5 che le sta per regalare lo scudetto, oltre ad Atalanta (addirittura da 1,9 a 2,6), Lazio (da 1,7 a 2,5) e Napoli (da 1,8 a 2,3).entrambe avevano una media di 2 punti a gara prima di uscire rispettavamente contro il Porto dalla Champions e contro il Manchester United dall'EL. Ora hanno la media di 1,7 e 1,6.Una squadra che si reggeva su equilibri evidentemente traballanti, che stava abbozzando la rimonta verso i piani alti della classifica con quell'inizio di 2021 così incoraggiante (ko con l'Inter a parte) e che però, dopo l'inopinato ko continentale, ha visto le sue crepe diventare voragini.