"Temete le minacce sulla Champions? No, non abbiamo paura di questo. Siamo sereni, concentrati. E' il nostro lavoro e siamo convinti di poter terminare la stagione sui nostri obiettivi". Duro e deciso,, nella conferenza di oggi che ha anticipato Fiorentina-Juve. Per il tecnico, inoltre, ". Normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e se ne parlerà ancora. Ma è sereno, sa cosa deve fare. Porta entusiasmo al campo, da quel punto di vista siamo tranquilli".