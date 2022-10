Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa verso la gara contro il. ( QUI l'integrale) ed ha parlato della possibile eliminazione dalla Champions League della Juventus. Queste le sue parole:"Intanto vediamo, non siamo dentro l'Europa League e non siamo fuori dalla Champions. Proveremo ad avere l'opportunità. Il Benfica è proprietaria del proprio destino, anche se perde con noi domani. E' una delle poche che non ha ancora perso, domani dovrò fare una partita come fatta per gran parte dell'andata, allungando il minutaggio dell'intensità, della fase difensiva, sapendo che il Benfica ha qualità, quando gioca col proprio pubblico ha una spinta diversa. Domani partita un po' particolare, bisognerà essere bravi a stare nella partita, senza avere fretta. Ma giocando con la stessa compattezza, anzi migliorandola"