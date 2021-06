Qual è la posizione del Napoli in merito alla possibile squalifica della Juventus nella prossima Champions League? La riporta Repubblica: "Tra martedì e mercoledì potrebbero esserci quindi già delle novità, per affrettare i tempi, anche se ovviamente si tratterà solo del primo grado di giudizio: parziale. È certo che in caso di squalifica i tre prestigiosi club faranno ricorso e si profila un'estate rovente nei tribunali sportivi e ordinari, con la vicenda che sembra destinata ad arrivare davanti al Tas di Losanna, se non addirittura oltre. De Laurentiis ne è consapevole e per questo non prenderà alcuna posizione ufficiale, in merito".