Fuori dalle coppe? E se sì, per quanto? I legali della Juventus sono al lavoro per provare a scongiurare questo pericolo e su questo obiettivo incentreranno la loro strategia difensiva, sia in Italia che con la Uefa. Secondo Tuttosport, c'è una via che il club può percorrere: quella del patteggiamento della pena per contenere le sanzioni e per velocizzarle. In modo da restare fuori dall'Europa, nella peggiore (nonché più probabile) delle ipotesi, al massimo un anno.