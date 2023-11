E' stata un’altra udienza interlocutoria quella andata in scena ieri nella controversia traIl collegio arbitrale nominato per risolvere la querelle si è ritrovato, infatti, a discutere nuovamente di quei 19,9 milioni legati alla seconda manovra stipendi, quella relativa alla stagione 2020-21, richiesti dal giocatore ma che per la Juve non sono dovuti. Nulla, però, è successo al momento, nonostante l’arbitrato dovrebbe comunque risolversi entro aprile 2024. Come riporta la Gazzetta, "nessuna conciliazione nonostante la disponibilità di Cristiano a compiere un passo verso la Juve".