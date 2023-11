Vittoria importante con il Cagliari per tornare primi in classifica? No, "per allungare sulle inseguitrici, noi siamo lì e dobbiamo mantenere vantaggio sulla quinta". In queste parole c'è tutto il pensiero di Massimiliano Allegri, che magari ha iniziato a parlare di "desiderio" in ottica scudetto, maMILAN E NAPOLI LONTANI - Anche perché probabilmente, la quinta vittoria consecutiva non servirà per sorpassare l'Inter, che ha sulla carta una partita comoda in casa contro il Frosinone, ma è servita sicuramente a mettere un ulteriore mattoncino sull'obiettivo reale dei bianconeri. Il Milan infatti si è fermato nuovamente, pareggiando a Lecce (solo due punti nelle ultime 4 gare).Ancor più distante (a otto punti), il Napoli, sconfitto in casa con l'Empoli nella gara delle 12:30.E guardando può ad ampio raggio, Allegri ha un altro motivo per sorridere:Ventinove punti in 12 giornate, una media di 2,4 punti a partita. Un ritmo da scudetto e da facile qualificazione in Champions. "Nessuno si aspettava che la Juve arrivasse allo scontro diretto con l'Inter in questa posizione", ha detto Allegri. Sicuramente, in pochi pensavano a un vantaggio già così grande sulle altre che lottano per le prime quattro posizioni. La Juve è in fuga per la Champions.