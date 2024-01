Juve-Frosinone, la probabile formazione di Di Francesco

Qualche problema per il Frosinone in vista del match di Coppa Italia contro la Juventus. Della lista dei convocati, che dopo la seduta di rifinitura di ieri mattina hanno lasciato il capoluogo ciociaro, riferiscei il Corriere dello Sport, non fanno parte Marchizza, Oyono, Baez e Kalaj.Tra i pali ci sarà il portiere di Coppa, Cerofolini, e davanti a lui il terzetto di difesa sarà composto da Okoli, Romagnoli e uno tra Lusuardi e l’ultimo acquisto Bonifazi. Al centro della mediana dovrebbe toccare a Brescianini, assente sabato contro il Monza in quanto influenzato, con al fianco Barrenechea o Bourabia. Sugli esterni due tra Gelli, Lirola, Kvernadze e Garritano. In attacco, infine, la punta centrale sarà Kaio Jorge, che sfiderà la sua Juve, e ai suoi lati due tra Harroui, Reinier, Ibrahimovic e Caso.