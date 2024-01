In un'atmosfera carica di emozioni in attesa del quarto di finale di Coppa Italia tra, l'attenzione si sposterà anche sulledurante le celebrazioni pre-partita. Lo scorso weekend, le bianconere allenate da Montemurro hanno sollevato la Supercoppa italiana sconfiggendo le rivali della, un trionfo che verrà onorato durante l'evento. La cerimonia rappresenta un riconoscimento alla straordinaria performance delle Juventus Women, incanalando l'entusiasmo e il sostegno dei tifosi prima del fischio d'inizio. La dualità di emozioni, dalla gioia del successo femminile alla tensione del prossimo scontro maschile, rende questa giornata speciale per l'intera famiglia Juventus.