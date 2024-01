Latorna grande protagonista di questi primissimi giorni dell’anno. Dopo le ultime partite degli ottavi di finale, vanno in scena i quarti di finale. A chiudere il quadro, nel match del giovedì sera, sarà proprio. I bianconeri sono reduci dai sei gol rifilati alla Salernitana la settimana scorsa e dal successo in extremis sempre contro i campani in Serie A. I ciociari, dopo la grande vittoria a Napoli negli ottavi di finale, non sono riusciti a dare un seguito positivo in campionato dove perdono da quattro giornate. Per i gialloazzurri essere arrivati ai quarti di finale è già un ottimo traguardo, ma la voglia di compiere una grande impresa è tanta.I bianconeri, che stanno disputando un campionato eccezionale con 46 punti conquistati nel girone di andata, non vogliono sbagliare questo appuntamento per provare a conquistare un trofeo che a Torino manca da troppo tempo. La Vecchia Signora va a caccia della quindicesima affermazione in questa competizione.- La Juventus è la primatista di vittorie in Coppa Italia, il Frosinone la cenerentola di questi quarti. Un successo dei bianconeri è quotato da Betclic a 1.37, un pareggio a 5.05 ed un successo dei ciociari a 8.25. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.69, mentre l’Under 2.5 a 2.13.- L’ultima volta che Juventus e Frosinone si sfidarono all’Allianz Stadium fu nella stagione 2018/19 quando i bianconeri si imposero per 3-0. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 9.60. L’ipotesi considerata più probabile è il 2-0 bianconero che Betclic quota a 7.00 (Sisal la quota a 6.75).- Il passaggio del turno della Juventus è quotato da Betclic a 1.17, mentre quello del Frosinone a 5.15. I bianconeri sono considerati i principali favoriti per la vittoria finale. Il successo nella Coppa Italia 2023/24 della Juventus è quotata da Betclic a 2.70, quello del Frosinone a 50.00.- Moise Kean e Federico Chiesa non sono al top della forma e la Juventus non potrà dunque far riposare Dusan Vlahovic. Una sua rete è quotata da Betclic a 2.25. Attenzione ad Arkadiusz Milik e Kenan Yildiz: un loro gol è quotato da Betclic rispettivamente a 2.75 e a 3.00. Il Frosinone proverà ad affidarsi a Matias Soulé che dovrà ‘far male’ alla sua Juventus. Una sua rete è quotata da Betclic a 5.50. Un gol di Walid Cheddira è invece quotato da Betclic a 6.00.