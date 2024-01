DOVE VEDERE LA PARTITA

Post partita in diretta con IlBianconero.com: sul nostro canale Youtube torna OR LIVE. In studio Antonio Romano, con Marcello Chirico in collegamento e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium.

Questa sera alle ore 21 si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium e sarà. Gara decisiva, valida per i quarti di finale di. Una gara secca che se non si deciderà nei novanta minuti regolamentari proseguirà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente tra le due formazioni affronterà in finale la Lazio che ieri ha vinto il derby contro la Roma per 1-0. Poche ore quindi al calcio d'inizio della gara dello Stadium dove nel pregara verranno celebrate le Women per aver vinto la Supercoppa Italiana domenica contro la Roma a Cremona. In gallery le probabili formazioni.La gara dello Stadium valida per i quarti di finale di Coppa Italia sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Canale 5.