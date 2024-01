L'attesa per la Juventus è carica di emozioni mentre si avvicina all'opportunità di raggiungere (ancora) le semifinali della Coppa Italia, alimentando la voglia di sognare in una stagione che si profila decisamente diversa dalle precedenti. In un momento cruciale, il ritorno in campo della squadra è un'occasione per dimostrare determinazione e aspirazioni. Oggi, il clima è di vigilia e il richiamo della conferenza stampa è nell'aria. I giocatori e lo staff sono pronti a condividere pensieri e strategie, alimentando l'entusiasmo dei tifosi e consolidando la connessione tra la squadra e i sogni che la Coppa Italia può offrire. Di seguito, la VIDEO sintesi della conferenza di Allegri