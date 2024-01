DaLa Juventus si è appena qualificata ai Quarti di Finale della Frecciarossa Coppa Italia 2023-24. La partita vedrà la Juventus affrontare il Frosinone giovedì 11 gennaio alle ore 21.00 all’Allianz Stadium.Sono iniziate ora le fasi di vendita. Ecco i dettagli:ABBONATI SERIE A 2023-24 (COMPRESI ABBONATI AL GIRONE DI RITORNO)CONFERMA POSTO: fino al 5 gennaio alle 13.59Per gli abbonati nei settori di EST 1, OVEST 1, NORD 1, SUD 1 e SUD 2 è da ora attiva la conferma del posto, al prezzo di 10€ in ogni settore. La possibilità di confermare il proprio posto terminerà il 5 gennaio alle ore 13:59. Dalle ore 14.00 tutti i posti non acquistati in prelazione verranno resi disponibili.ABBONATI – EXTRA SEATSDa questo momento, tutti gli abbonati potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per sé e per amici bianconeri. Gli abbonati potranno scegliere questa opzione anche per prendere un posto in un settore diverso, fra quelli disponibili. Anche in questo caso il prezzo del biglietto è di 10€ in tutti i settori.Tramite questa fase, gli abbonati di Est 2, Ovest 2 e Nord 2 potranno acquistare il proprio biglietto in tutti i settori disponibili in vendita, ricordando che dalle 14.00 alle 17.59 potranno anche scegliere per primi fra i posti non confermati dagli abbonati.Sarà possibile acquistare i biglietti a tariffa speciale fino al giorno della partita o fino ad esaurimento posti.MEMBER: DALLE ORE 18.00 DEL 5 GENNAIOOgni Member (J1897, Black&White e Black&White International) potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti anche per altri tifosi non Member, a partire da 10€. Sarà possibile acquistare i biglietti a tariffa speciale fino al giorno della partita o fino ad esaurimento posti.VENDITA LIBERA: DALLE ORE 10.00 DEL 6 GENNAIOSi ricorda che sarà vietato l’acquisto ai residenti nella regione Lazio non in possesso di una Juventus Card attiva sulla quale caricare il biglietto. Il settore ospiti sarà disponibile a partire dalla vendita libera e l’acquisto sarà consentito ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della squadra ospite.Tariffe speciali:Oltre alle tariffe speciali riservate agli Abbonati ed ai Member, sarà disponibile anche una promozione dedicata alle famiglie con un prezzo speciale per gli Under 16 in tutti i settori di Est 1, a partire da 10€.