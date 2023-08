Come racconta Tuttosport, ieri allo Stadium non è passata inosservata la presenza del dg del Frosinone Guido Angelozzi. Nel mirino dei giallazzurri ci sono, Facundo, tutti richiesti in prestito. Per l’esterno offensivo argentino lapreferirebbe, però, far cassa con una vendita a titolo definitivo. Per il prestito di Fabio Miretti, invece, sono in fila Salernitana, Bologna e Monza.