Altroin vista all', di nuovo autentico fortino della Vecchia Signora. Stando alle ultime indiscrezioni, sono già terminati iper la partita train programma domenica 25 febbraio all'ora di pranzo. Si tratta dell'ultima sfida in programma a febbraio, che per i bianconeri si aprirà con il big match di San Siro contro l'Inter per poi proseguire in casa con l'Udinese e in trasferta a Verona; il mese di gennaio, invece, si concluderà sabato con la gara contro l'a Torino, con fischio d'inizio alle 18.00.