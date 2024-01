Quella di domani sera contro il Frosinone sarà una sfida che i bianconeri dovranno portare a casa senza ammissione di repliche. L'accesso alle semifinali della Coppa Italia sono infatti una delle priorità della squadra di Allegri, che dovrà affrontare una delle squadre più giovani del nostro campionato. A tal proposito, ci sarà da prestare attenzione anche alla sfida tra Ibrahimovic ed Yildiz, che sono al tempo stesso i due giocatori più giovani ad aver segnato sia in Serie A che in Coppa Italia, facendo riferimento all'annata in corso.