Sono quattro icon ladi Juan Luca, designato come arbitro della sfida contro ilvalida per i quarti di. Il bilancio fa sorridere a metà i bianconeri: due vittorie (contro Spezia e Bologna nel 2020-2021), un pareggio (contro il Bologna nel 2021-2022) e una sconfitta (contro il Sassuolo nel 2021-2022). Nella scorsa stagione l'arbitro non ha diretto neanche una partita della squadra di Massimiliano Allegri, stessa cosa quest'anno.Come scrive Tuttosport, il Frosinone invece lo conosce molto meglio. Tra Lega Pro, Serie B e Serie A i gialloazzurri hanno incontrato il direttore di gara per ben 14 volte: cinque vittorie, sei pareggi e tre sconfitte.