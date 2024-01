Dopo il sold out contro la Salernitana negli ottavi di Coppa Italia, potrebbe ripetersi la stessa cosa con il Frosinone nei quarti. In 36 ore infatti, come riferisce Tuttosport, sono già stati venduti oltre 20mila biglietti per la sfida di giovedì sera. Una grande risposta del pubblico che conferma il trend positivo di questa stagione. Di questo passo, ci sarà il nono sold out su 11 gare stagionali. Numeri importanti anche confrontandoli con la passata stagione.