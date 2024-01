Novità nella squadra arbitrale che dirigerà la sfida di domani all'Allianz Stadium tra, valida per i quarti di finale di. Come comunicato dall'AIA, infatti, uno dei due assistenti, Alessio, sarà sostituito da Giovanni. Confermata la direzione del match da parte di Juan Luca, che ha già incontrato i bianconeri in quattro occasioni (il bilancio parla di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, contro il Sassuolo nella stagione 2021-22). Il fischio d'inizio della gara è previsto alle 21.00.