Simpatico siparietto a pochi minuti dall'inizio di Frosinone-Juve. Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge infatti, i tre giocatori del Frosinone in prestito dalla Juve, sono andati a salutare Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico è rimasto piacevolmente sorpreso da questo gesto, segnale di stima dei ragazzi per l'allenatore.