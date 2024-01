Pochi istanti fa è stato diramato un comunicato ufficiale dal Frosinone, in cui sono state rese note le modalità di acquisto per i biglietti della sfida di Coppa Italia contro la Juve, in programma l'11 gennaio allo Stadiu. Ecco di seguito la nota pubblicata dal club ciociaro.'Il Frosinone Calcio comunica che dalle ore 10 di oggi, 6 gennaio 2024, saranno in vendita i tagliandi per la gara Juventus-Frosinone, valida per i Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma giovedì 11 gennaio alle ore 21.– prezzo del tagliando INTERO € 14,00 + commissioni web;– termine vendite mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 19:00.La vendita sarà riservata ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione del Frosinone Calcio.I biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito Web di Juventus al Link:https://www.juventus.com/it/biglietti/standard/prima-squadra-maschile/juventus-frosinone-coppa-italia-2023-2024-quarter-finalsIn relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni i tifosi del Frosinone Calcio potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni:richiesta.striscioni@juventus.com'.