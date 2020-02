Due sconfitte consecutive in trasferta non sono certo un dato "da Juve". Maurizio Sarri sta vivendo il suo periodo più complesso da quando è alla Juventus, deve gestire problematiche di campo ma, a quanto pare, anche di spogliatoio. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, domenica sera Paratici avrebbe visto Giorgio Chiellini e Gigi Buffon per parlare della difficoltà del momento.Frizioni ce ne sono, più che una questione tattica, scrive il quotidiano, c'è è un problema di "comportamenti e approccio". Tanti calciatori bianconeri "non sono abituati ai modi spicci e al linguaggio colorito del nuovo tecnico e non tutti li gradiscono". Una ricostruzione che fa il paio con quella de Il Corriere della Sera secondo cui Sarri non è seguito da tutti i calciatori bianconeri. "A Verona negli spogliatoi il clima non poteva essere sereno - la ricostruzione de La Gazzetta - e pare che Sarri abbia rimproverato in maniera veemente alcuni dei suoi, creando qualche tensione. Anche l’umore di Ronaldo era tendente al nero, arrabbiato per la sconfitta e per non essere stato supportato dai compagni".