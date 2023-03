Niente cori e tifo acceso dalla Curva Sud dell'Allianz Stadium, questa sera per. Con un comunicato congiunto, tutti i gruppi che occupano il settore al primo e secondo anello, infatti, hanno annunciato uno sciopero del tifo in protesta con le limitazioni imposte dalle autorità di polizia: "Siamo diventati un bersaglio da annientare - recita uno stralcio del comunicato -, é finito il tempo di restare in silenzio per cantare il nostro amore".Prima del match, i gruppi ultras si sono incontrati fuori dalla Curva Sud e hanno intonato il coro: "Rispetto per noi".