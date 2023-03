"Il Friburgo non è stato all'altezza, così come aveva già dimostrato in Bundesliga (2 volte contro il Borussia Dortmund, una contro Bayern e Lipsia). La Juve ha giocato con tutte le sue stelle anche perché, con la penalizzazione in campionato, servirà l'Europa League per entrare in Champions League. E l'atteggiamento è quello giusto, da squadra che vuole arrivare in fondo", questo il commento di SportBild sulla partita tra Friburgo e Juventus, con i tedeschi che sono stati criticati per quanto fatto.