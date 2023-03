Il Corriere dello Sport è tornato a parlare della rete annullata al Friburgo ieri sera all'Allianz Stadium contro la Juventus. Questo il commento:"C’è solo un episodio che va spiegato bene, perché evidentemente né l’arbitro greco Sidiropoulos né il VAR polacco Kwiatkowski hanno avuto dubbi: il gol annullato a Höler. Dubbi, invece, ne avevamo avuti sul fallo fischiato a Locatelli quando Rabiot segna (ma a gioco fermo). In generale, non una prestazione brillantissima. Punizione di Grifo, Doan è in fuorigioco ma la sua posizione non è punibile; Danilo salta, non colpisce il pallone che finisce dietro di lui dove Ginter tocca con le mani, pallone a Höler che segna. Nel VAR Kwiatkowski considera evidentemente sanzionabile quel tocco a doppia mano, lo fa vedere a Sidiropoulos che dopo OFR annulla. Spieghiamo: unica possibilità è che entrambi abbiano considerato punibile il gesto, in caso contrario sarebbero state un errore OFR e annullamento".