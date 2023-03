E' il minuto 89, appena scoccato, quando Angel Di Maria se ne viene fuori da una situazione di pressione con un mezzo doppio passo. Bellissimo. Utilissimo. E sono proprio queste due anime che stanno trascinando la Juve in una continuità povera di contenuti se non si toccano le corde del calcio del Fideo. Anche stavolta, corto muso allo Stadium:, uno che metta pressione e spavento.Di gestione, dopo il guizzo del campione, la squadra di Allegri è ancora di più squadra di Allegri. Pure quando spreca, in particolare quando non incide. E' un risultato che non tiene sicuri per il ritorno. Però è un vantaggio piuttosto chiaro, netto, utile. E bello. Come il gol e la vittoria, tutto targato Di Maria.