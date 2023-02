In gallery la reazione dei tifosi al sorteggio di Europa League.

Dopo Nantes, il Friburgo sul cammino della Juventus verso Budapest, dove si giocherà la finale di Europa League. Il sorteggio di Nyon ha diviso la tifoseria bianconera, tra chi ha paura che la squadra di Allegri possa sottovalutare un'avversario che in realtà sta facendo ottime cose in Bundesliga (solo tre punti dalla vetta) e chi invece "esulta" per un avversario che sulla carta è sicuramente inferiore alla Juve.In generale c'è la convinzione tra i sostenitori della vecchia signora che la Juve abbia tutto per poter passare il turno e proseguire la strada europea nonostante la consapevolezza che rispetto al Nantes, i tedeschi siano di una categoria superiore e per questo serviranno due prestazioni di alto livello per non smentire i pronostici.